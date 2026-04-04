Гръция засилва контрола по пътищата този уикенд

Гръцката полиция засилва мерките за безопасност по основните пътища преди великденските пътувания, които започват този уикенд, съобщава To Vima.

Те ще са в сила от 3 до 19 април и включват повече патрули на входовете и изходите на градовете, летищата, пристанищата, жп гарите и автогарите, както и на участъците с висок риск.

Ще се следят и нарушения като шофиране под влияние на алкохол, превишена скорост, използване на телефон, неизползване на предпазни колани или каски и опасно изпреварване.

За пиковите периоди товарните автомобили над 3,5 тона ще имат забрана за движение по магистралите и за влизане в градовете в определени часове, предава Bulgaria ON AIR.

Гърция е сред страните с най-високи цени на горивата в света - средната цена на бензина е около 2,05 евро/л, а на островите достига 2,35 евро/л, основно заради високите акцизи и ДДС, които формират над 60% от цената.

Вероятно и доста българи ще се отправят натам, тъй като почва априлската ваканция на децата и предстои и Великден, а южната ни съседка е любима дестинация за празниците по традиция.

