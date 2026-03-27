Горещо от Тръмп за Иран! Ето какво ще се случи до 10 дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи срока на ултиматума към Иран за деблокиране на морския трафик в Ормузкия проток с 10 дни до 6 април, съобщиха световните агенции. Паралелно с това той обяви временно спиране на ударите по иранската енергийна инфраструктура до същата дата.

Решението идва по искане на Техеран и на фона на продължаващи преговори, които според Тръмп „се развиват много добре“.

Новият срок изтича в 20 ч. източноамериканско време на 6 април. Американският президент уточни, че под енергийни обекти разбира електрическите централи на Иран, които по-рано бяха посочени като потенциални цели при неизпълнение на условията.

Само дни по-рано Тръмп беше дал значително по-кратък срок - 48 часа - за отваряне на протока, предупреждавайки за незабавни удари. Впоследствие той смекчи позицията си и обяви нов петдневен прозорец за дипломация, като акцентира върху напредъка в контактите със Техеран.

„Дискусиите продължават и противно на онова, което казват лъжливите медии, те протичат много добре“, заяви Тръмп в публикация в социалната мрежа Трут соушъл.

Паралелно с дипломатическите сигнали, президентът на САЩ отправи остри критики към Великобритания заради позицията й по конфликта. Той заяви, че премиерът Киър Стармър е допуснал „голяма грешка“, след като първоначално е отказал достъп до британски военни бази за американски операции.

Тръмп разкритикува и военните възможности на Лондон, като нарече британските самолетоносачи „играчки“ в сравнение с американските. Според него отказът да бъде използвана базата на остров Диего Гарсия е принудил американски бомбардировачи да извършват значително по-дълги полети.

Впоследствие Великобритания е дала разрешение за „отбранителни“ действия от свои бази, след като Иран е изстрелял ракети към Диего Гарсия. Въпреки напрежението Тръмп подчерта, че планираното държавно посещение на крал Чарлз Трети в САЩ ще се състои и ще премине по план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com