Гърция взима извънредни мерки! Засягат и много българи

Проверки на незаконните имоти, регистрирани Airbnb, в Северна Гърция ще бъдат извършени от властите.

Това се налага след редица установени имоти, обявени като места за краткосрочно отдаване под наем. Това е практика, която се превръща в голям проблем за туристическата индустрия в Халкидики, предаде Нова телевизия.

Нелоялната конкуренция се засилва, местата за настаняване не отговарят на необходимите стандарти за безопасност, не спазват правилата на Airbnb и не генерират приходи за обществеността.

Никой не знае кой влиза в имота, откъде е, какво прави, обясняват местните власти.

Поради тази причина работна група пристъпва към интензивни проверки за разрешаване на проблема с незаконните Airbnb имоти.

Нарастващата тенденция за закупуване на недвижими имоти, особено апартаменти и ваканционни жилища в Халкидики, от жители на балкански страни, и по-специално от България, Северна Македония и Сърбия, със сигурност не е новост. Тактиката за придобиване на цели сгради, жилищни блокове или големи ваканционни жилища, разделянето им на по-малки имоти, превръщането им във ваканционни места за настаняване и предоставянето им на сънародници, приятели и роднини срещу недекларирано заплащане обаче, започва да има тревожни измерения.

Обикновено се купуват имоти в райони, където преди това хората са били на почивка и са им харесали.

През лятото отсядат в дома си за кратък период от време и след това го рекламират чрез социалните мрежи или уебсайтове в собствените си страни, като по този начин ловят клиенти, които се представят като приятели и роднини на собственика, в резултат на което, генерират незаконни приходи.

