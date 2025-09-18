Гърция стопира екстрадицията на „олигарха с 16 паспорта“

Гърция е спряла екстрадицията на бизнесмена и бивш политик Владимир Плахотнюк,

издирван от Кишинев за „кражбата на века“ –

изчезването на 1 млрд. долара от молдовската банкова система през 2014 г., съобщиха от главната прокуратура на Молдова и гръцки съдебен източник, цитирани от Ройтерс.

По-рано гръцки съд бе одобрил връщането му, което се очакваше броени дни преди парламентарните избори на 28 септември.

„Екстрадицията на Владимир Плахотнюк в Република Молдова е спряна без да е посочена причина“, заявиха от кабинета на главния прокурор в Кишинев, като уточниха, че са били уведомени от Интерпол.

Румънска следа и нови обвинения

Анонимен гръцки съдебен източник посочи, че Министерството на правосъдието в Атина е замразило процедурата, защото Плахотнюк е разследван и от Румъния за фалшификация и трябва да даде обяснения пред съд там. Русия също настоява за екстрадиция по обвинения, свързани с наркотици.

Петдесет и деветгодишният олигарх категорично отрича вината си и в изявление този месец определи обвиненията като „клевета и политическа омраза“.

Арестът в Атина и многото паспорти

Плахотнюк бе задържан на 21 юли на летището в Атина, докато се готвеше да замине за Дубай. Гръцката полиция действа по заповед на Интерпол от февруари, в която се посочва, че той притежава 16 паспорта, сред които румънски, мексикански и руски.

Молдовските обвинения срещу него включват участие в престъпна организация, пране на пари, даване на подкупи и измами. През 2014 г. от молдовската банкова система изчезва 1 млрд. долара – сума, равна на 12% от БВП на страната.

Молдова настоява за правосъдие

Премиерът на Молдова Дорин Речан заяви във Фейсбук, че гражданите искат „всеки да е отговорен пред закона“ и че процесът срещу Плахотнюк не е спрян. „Институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, подчерта той.

Преди да напусне страната, Плахотнюк беше лидер на Демократичната партия (2016-2019 г.), част от тогавашната управляваща коалиция, но днес бъдещето му остава в ръцете на гръцките и международните съдебни институции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com