Гърция ликува! Най-важната новина дойде заради войната

Ескалацията на войната в Близкия изток започва да пренарежда туристическите потоци и да влияе директно върху плановете за летния сезон. Данни на международни анализаторски компании показват, че пътуващите все по-често се отказват от рискови дестинации и търсят по-сигурни алтернативи. Това създава нова динамика в глобалния туризъм, която може да има сериозни последици за редица пазари. Сред потенциалните печеливши се очертават страни като Гърция, съобщава бТВ.

През последните седмици се отчита рязък спад в усещането за сигурност в държави от Персийския залив. Най-сериозно понижение се наблюдава в Бахрейн, Оман и Катар, което вече води до отлив на интерес от страна на туристите.

Ефектът обаче не се ограничава само до региона на Залива. Под повишено внимание попадат и традиционно популярни дестинации като Египет, Йордания и дори Турция, които усещат първите признаци на охлаждане на туристическия интерес.

На този фон Европа започва да се превръща в естествена алтернатива. Германски и британски туристи все по-често пренасочват плановете си към по-стабилни и предвидими дестинации, като особено ясно се откроява интересът към Гърция.

Представители на туристическия бранш в южната ни съседка следят внимателно развитието на конфликта. Очакванията са, че при задълбочаване на кризата може да се стигне до допълнителен приток на туристи, което да промени баланса на летния сезон в региона.

Паралелно с това Министерството на външните работи съобщи, че повече от 2600 българи вече са напуснали Близкия изток, което допълнително подчертава нарастващото напрежение и влиянието му върху решенията за пътуване.

