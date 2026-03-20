Франция предлага ядрена защита над Европа

Франция предложи на своите партньори от Европейския съюз възможността да разпъне своя ядрен защитен чадър над тях при определени условия. Това обаче не означава, че той ще замени съществуващия американски ядрен чадър, а предполага още един слой на защита, ако такъв се наложи. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS Пламен Димитров от "Българско геополитическо дружество". Неговото мнение беше подкрепено и от тезата на специалния гост на предаването – кавалерът на Ордена на почетния легион, един от авторите на т.нар. Бели книги, чертаещи френската ядрена доктрина, бивш съветник на Елисейския дворец и най-изявен глас в Европа по отношение на ядрените арсенали – Бруно Тетре.

Според Тетре предложението на Франция предполага най-голямата промяна във френската ядрена програма, която винаги е била самостоятелна.

Това наистина е ново измерение. Идеята не е да се замени американският ядрен чадър. Идеята не е да се замени и системата на НАТО, при която съществува споделяне на ядрени оръжия чрез самолети, способни да ги носят. Идеята е по-скоро да се разшири определена форма на ядрена защита и успокоение към съюзниците, които проявяват интерес, като се разполагат основно стратегически средства – например самолети, способни да носят ядрено оръжие, под френски контрол, а може би един ден и ядрени бойни глави под френски контрол – така че съюзниците да се чувстват по-уверени. Това е допълнително ниво на уверение в случай, че американският ядрен чадър вече не се възприема като напълно надежден. Но това е и предимство за Франция, защото тя би могла например да разположи свои самолети в кризисна ситуация, за да усложни стратегическите изчисления на Русия. Идеята е това да бъде печеливша ситуация както за съюзниците, така и за Франция, но това не е формален ядрен чадър".

Припомняме, че в Европа Франция и Великобритания са единствените две ядрени сили. Техните доктрини са различни от тези на САЩ и Русия.

"Франция и Великобритания, тъй като разполагаха с много по-малък ядрен арсенал от Съветския съюз или Съединените щати, разработиха своя собствена ядрена доктрина. Те вярваха – и вярват и до днес – че е възможно да възпираш много по-силен противник, при условие че си способен да му нанесеш неприемливи щети. Логиката на "възпиране на силния от слабия" беше, че е възможно да възпираш Съветския съюз, Русия или Китай, дори ако имаш малък арсенал, стига да можеш да нанесеш неприемливи щети на тази страна", обясни Бруно Тетре.

Конкретно за Европа, ако гледаме, проблемът е в това, че средата за сигурност се влоши в последните няколко години след нападението на Русия над Украйна. Това налага да се вземат мерки. Това е логично. Но когато говорим за ядрено възпиране има и друг фактор – президентът Тръмп. Той накара европейските съюзници да вземат мерки по отношение на европейския суверенитет на сигурност и автономия", смята Пламен Димитров.

Господин Тетре обясни и какво означава, че контролът над ядрения щит на Франция ще остане в Париж.

"Всъщност при всички ядрени сили, включително при Съединените щати, решението в крайна сметка принадлежи единствено на държавата, която притежава ядреното оръжие. В НАТО например, въпреки че съществува процедура за ядрено споделяне, крайният контрол е в ръцете на президента на САЩ. Във френския случай е и ще остане същото. Ако например полският президент поиска от Франция определени мерки за сигурност, е възможно тази молба да бъде разгледана и може би да бъдат разположени френски самолети, способни да носят ядрено оръжие, на полска територия. Но това ще бъде суверенно решение на Франция".

Какво означава предложението на Франция за общата отбрана и стратегия на НАТО:

"Франция иска да лидира. Не казваме, че НАТО ще се разпадне, но вече има две крила – американско и европейско, а Франция иска да е лидер на второто крило. Това е продължение на цялата стратегическа култура на Франция от края на ВСВ. Тя иска", подчерта Пламен Димитров.

Пълно и категорично преформатиране на френската ядрена доктрина и нова възможност за сигурността на цяла Европа. Това представлява предложението на президента Еманюел Макрон от 2 март тази година във военноморската база Ил Лонг край Брест във Франция.

Там, по време на своето официално посещение в тази най-важна френска база за ядрени подводници, той изрече думите "Изпреварващо възпиране". По същество той предположи, че френската ядрена мощ може да бъде разпъната под формата на чадър над други съюзници от Европейския съюз. Това може да стане през разширяване на понятието "жизненоважни френски интереси", като вече включват възможно нападение и над съюзник.

