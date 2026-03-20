Ескалация в Иран! Новият върховен лидер с остро предупреждение

Новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей отправи първо остро послание, в което заяви, че враговете на страната трябва да бъдат лишени от „сигурност“. Изявлението беше разпространено чрез обръщение до президента Пезешкиан след серия удари, при които бяха убити ключови фигури от иранското ръководство.

Хаменей все още не се е появявал публично, откакто пое властта след смъртта на баща си Али Хаменей при израелски удар на 28 февруари. Междувременно се засилват спекулациите от американски и израелски представители, че новият лидер също е бил ранен по време на конфликта.

Посланието му идва в момент на сериозна ескалация, след като израелски удари ликвидираха министъра на разузнаването Есмаил Хатиб. В отговор Техеран демонстрира твърд тон и готовност за продължаване на конфронтацията.

Паралелно с това иранската държавна телевизия съобщи, че при въздушен удар е бил убит говорителят на Революционната гвардия генерал Али Мохамад Наеини. Малко преди смъртта си той е заявил, че страната продължава да разполага със способности да произвежда ракети въпреки атаките от страна на Израел и САЩ.

Серията от удари срещу висши представители на иранската власт засилва напрежението в региона и поставя под въпрос стабилността на командната структура в Техеран. Въпреки това официалните сигнали от новото ръководство показват, че страната няма намерение да отстъпва, а напротив - подготвя по-твърд отговор срещу противниците си.

