Джей Ди Ванс с тежка присъда за Европа

Европейските страни са поели по пътя на цивилизационното самоубийство. Това заяви вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс.

Той обясни в интервю за "Newsmax", че критиките на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа произтичат от желанието за укрепване на европейския континент политически, икономически и военно.

"Споделяме общо цивилизационно наследство. Не можеш да бутнеш икономиката си от скала. Защо ни е грижа за НАТО? Защото искаме Европа да може да се защити, ако, не дай си Боже, бъде нападната. Всъщност обичаме Европа", подчерта Ванс, цитиран от "Фокус".

Напрежението между САЩ и Европа ескалира допълнително заради териториалните амбиции на администрацията на Тръмп към Гренландия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com