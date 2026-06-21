Червен код в голяма европейска страна! Отменят събития

Днес във Франция се очакват над 40 градуса. 35 департамента са с червен код за опасно горещо време. А други 45 са с оранжев.

Властите ограничиха събитията на открито, и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния Фестивал на музиката и в най-засегнатите от жегата места. А над 10 общини отмениха празненствата.

Някои градове отмениха и концерти.

За понеделник много училища промениха часовете си, отменят се и изпити.

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