Звезден трансфер се пече в ЦСКА

ЦСКА продължава да работи по окомплектоването на състава си за новия сезон, като един от постовете, на които „червените“ търсят подкрепление, е на левия бек.

За целта армейците са отправили оферта към аржентинския гранд Нюелс Олд Бойс за левия краен защитник Анхело Мартино, съобщи цитираният от Тема спорт журналист от TyC Sports Агустин Малвестити.

Договорът на Мартино с родния клуб на Лионел Меси е до края на календарната 2025 г., а от Нюелс още не са отговорили на офертата на ЦСКА, тъй като 27-годишният аржентинец, който има италиански паспорт, е ключова част от състава на Кристиан Фабиани.

Дотук през сезона Мартино има 13 мача за Нюелс Олд Бойс, в които има 2 асистенции, като той е оценяван на 1 милион евро от Transfermarkt, а преди 2 години той бе привлечен в Нюелс за сумата от 1,4 млн. евро от Тайерес.

