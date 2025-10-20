Звезда на Ман Юнайтед намекна за раздяла

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър спомена, че може да напусне клуба.

"Това може би бе последната ми поява на Анфийлд с екипа на Манчестър Юнайтед. Аз съм в последната година от моя договор. Затова за мен беше толкова важно да спечелим тук", сподели англичанинът след победата с 2:1 над Ливърпул.

Договорът на дефанзивния играч изтича в края на сезона. Засега няма слухове да се готви нов договор за 32-годишния футболист. Заплатата от 10 милиона паунда на година също отказва ръководството на тима. Магуайър премина през възходи и падения в отбора на "червените дяволи" и за 5 години изигра 254 мача и отбеляза 17 гола.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com