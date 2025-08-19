Звънят на пожар на Сираков от Щатите! Вбесиха го

Хора от футболен клуб от американския елит са изпилили нервите на собственика на Левски Наско Сираков.

Янките първо се свързали с босовете от „Герена“, уведомявайки ги, че проявяват много сериозен интерес към Марин Петков, пише Блиц.

Те уверили „синьото“ ръководство, че съвсем скоро ще изпратят конкретна оферта за придобиване правата на родния национал.

Самият Сираков ги уведомил, че под 1 милиона долара фланговият футболист не се продава.

В понеделник сутринта американците звъннали за втори път, уведомявайки българските си колеги, че всеки момент ще изпратят официалното си предложение в писмен вид.

Така се и случило, но офертата ядосала Сираков.

Клубът от Мейджър Лийг Сокър в крайна сметка предлагал срещу 200 000 долара за вземе под наем крилото на Левски.

„Наско трудно може да го извади някой от равновесие. Той е спокоен човек. Но в случая американците говореха едно, но в последния момент се отметнаха и пратиха оферта за наем за жълти стотинки. Никой няма да се съгласи на такива условия. Даже и за наем“, коментираха източници на БЛИЦ от „Герена“.

