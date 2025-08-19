Спорт

Звънят на пожар на Сираков от Щатите! Вбесиха го

В понеделник сутринта американците звъннали за втори път

19 авг 25 | 9:25
480
Иван Ангелов

Хора от футболен клуб от американския елит са изпилили нервите на собственика на Левски Наско Сираков.

Янките първо се свързали с босовете от „Герена“, уведомявайки ги, че проявяват много сериозен интерес към Марин Петков, пише Блиц.

Те уверили „синьото“ ръководство, че съвсем скоро ще изпратят конкретна оферта за придобиване правата на родния национал.

Самият Сираков ги уведомил, че под 1 милиона долара фланговият футболист не се продава.

В понеделник сутринта американците звъннали за втори път, уведомявайки българските си колеги, че всеки момент ще изпратят официалното си предложение в писмен вид.

Така се и случило, но офертата ядосала Сираков.

Клубът от Мейджър Лийг Сокър в крайна сметка предлагал срещу 200 000 долара за вземе под наем крилото на Левски.

„Наско трудно може да го извади някой от равновесие. Той е спокоен човек. Но в случая американците говореха едно, но в последния момент се отметнаха и пратиха оферта за наем за жълти стотинки. Никой няма да се съгласи на такива условия. Даже и за наем“, коментираха източници на БЛИЦ от „Герена“.

 

Сираков остана без пари. Къде го хванаха
13 август | 20:53
8765

 

Наш футболист дебютира с победа във Висшата лига на Англия
19 август | 8:38
175

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай