Зрелище в Шампионска лига: Ливърпул разби ЛАСК в страхотно голово шоу

Ливърпул спечели зрелищен двубой срещу ЛАСК, завършил с внушителните девет попадения и краен резултат 6:3 в полза на мърсисайдци. Английският гранд реши голяма част от интригата още през първата част, оттегляйки се на почивка с комфортна преднина от три гола.

Резултатът бе открит в 22-рата минута от Араухо, а само две минути по-късно Баркола удвои. Отново Баркола бе точен в 37-ата минута за 3:0.

Доминацията на гостите продължи и в началото на второто полувреме. Джереми Фримпонг покачи на 4:0 в 51-вата минута, преди Роберт Любичич да върне едно попадение за австрийците в 63-ата. Ливърпул обаче мигновено отвърна - Баркола оформи своя хеттрик в 66-ата минута, а в 72-рата Луис Кумас направи резултата разгромен – 6:1.

В края на срещата домакините успяха да намалят изоставането си благодарение на два бързи гола на Флориан Флекер (74' и 77'), оформяйки крайното 3:6. Въпреки че допуснаха три попадения след почивката, мърсисайдци си тръгнаха с ценен и убедителен успех, а герой на вечерта бе безспорно Баркола.