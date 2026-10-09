Знаков английски клуб обявен за продажба

Собствениците са обявили Евертън за продажба, по-малко от две години след придобиването на английския клуб, съобщава The Athletic в петък.

Групата, оглавявана от милиардера Дан Фридкин, е отворена към сделка, след като вече са били търсени външни инвестиции. От Фридкин Груп са готови да задържат отбора от Ливърпул, докато не намерят подходящия собственик, но и са убедени, че могат да изведат "карамелите" на следващо ниво.

Фридкин Груп финализира придобиването на Евертън през декември 2024 година, с което сложи край на периода под управлението на Фархад Мошири, който не беше от най-добрите за клуба.

Групата притежава и италианския Рома и френския Кан.