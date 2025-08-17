Жалко! България изтърва бронза

Националният отбор на България по волейбол на жени до 21 години загуби с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) от Бразилия в мача за третото място на световното първенство в Сурабая (Индонезия).

Въпреки това българските волейболистки записаха най-доброто класиране в тази възрастова група от 2009 година насам, когато отборът бе воден от Стоян Гунчев и се класира на четвърто място на Мондиала в Мексико.

В първия гейм "Селесао" натрупа преднина от 15:12 и 21:18, за да поведе в двубоя след 25:19.

Вторият започна значително по-колебливо за България, но бразилките отново водеха с 3 точки. Крайното 25:20 до голяма степен предопредели крайния победител в двубоя.

Избраничките на селекционера Драган Нешич взеха убедително третия гейм след 25:14, но след това бразилките са наложиха с 25:21 и се окичиха с бронзовите мадали.

