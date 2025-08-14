Яник Синер се нареди до Джокович и Федерер

Световният номер едно Яник Синер достигна четвъртфинал на турнир от сериите Мастърс за девети пореден път.

Така италианецът стана едва четвъртият тенисист от 1990 г. насам с подобно постижение, нареждайки се до Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

В осминафиналите Синер победи 37-годишния французин Адриан Манарино с 6:4, 7:6 (7:4). На четвъртфиналите в Синсинати той ще се изправи срещу 25-годишния канадец Феликс Оже-Алиасим.

Турнирът в Синсинати се провежда от 7 до 18 август, а Синер е действащият шампион.

