След тежката контузия: Триумфално завръщане на Гришо!

Григор Димитров се завърна по блестящ начин след почти четиримесечното си отсъствие от корта заради контузия, след като победи с 2:0 сета [7:6 (5), 6:1] французина Джовани Мпечи Перикар в мач от първия кръг на последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж на затворени твърди кортове с награден фонд от 6 128 940 евро. Срещата на Централния корт продължи точно час и 35 минути, предаде Gong.bg.

Първата ни ракета, който не беше играл от юли месец насам, когато се отказа срещу Яник Синер на "Уимбълдън" при два сета аванс и 2:2 в третия срещу бъдещия шампион, успя да наложи волята си в тайбрек в откриващата част. Първият сет мина под диктовката на сервиращите и така дългият гейм трябваше да определи победителя. За наше щастие, Гришо показа по-солидна игра и поведе. Това го вдъхнови и втората част започна с бърз аванс от 3:0 в негова полза след два пробива. До края на сета той направи още един брейк за крайното 6:1.

Димитров превъзхождаше съперника си по ключови показатели, като реализира повече печеливши удари (26 срещу 18), направи по-малко двойни грешки (3 срещу 6) и допусна по-малко непредизвикани (21 срещу 27). Българинът спечели впечатляващите 79% от точките си на първи сервис (22 от 28) и реализира три от петте възможности за пробив (60%), като в същото време спаси и трите възможности за пробив пред мощно сервиращия Мпечи Перикар, който е висок 201 см. Григор, който е финалист във френската столица от 2023-а година, когато отстъпи на седемкратния шампион Новак Джокович, загуби и само шест точки на първо подаване за целия мач.

В спор за място на осминафиналите Димитров чака победителя от двойката Жауме Мунар (Испания) - Даниил Медведев, като руснакът е 11-и в схемата на надпреварата. При нова победа, 34-годишният българин ще има съперник от Италия в 1/8-финалите - Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.

