Шок! Тежка новина за Гришо

Звездата на българския тенис Григор Димитров се оттегли от турнира по тенис в Париж от сериите Мастърс 1000. Организаторите информираха, че той няма да излезе за битката от втория кръг срещу Даниил Медведев, предаде gong.bg.

Все още не е ясна причината за оттеглянето на Григор Димитров.

"За съжаление, Григор Димитров се оттегли от мача на сингъл. Беше страхотно да те видим отново на корта, Григор", написаха в официалния акаунт на турнира в Инстаграм.

Българският тенисист се завърна от контузия след близо 4 месеца отсъствие от кортовете. Той победи в първия кръг в Париж местния представител Джовани Перикар в два сета, 7-6, 6-1.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com