Титаничен сблъсък! Гришо излиза срещу бивш №1

Руснакът Даниил Медведев ще бъде съперник на Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж.

Той преодоля първия кръг на надпреварата във френската столица с успех с 6:1, 6:3 над испанеца Жауме Мунар за час и десет минути.

Двубоят на българина и руснака е утре в програмата на корт номер 1 и е трети поред. Преди това на корта ще излязат Даниел Алтмайер и Каспер Рууд, а след това Феликс Оже-Алиасим и Александър Мюлер.

В откриващия сет на срещата поставеният под номер 11 в схемата Медведев не срещна големи трудности. Той направи пробив още в първия гейм, а след това спечели и последните четири гейма, за да си осигури предимство след само 29 минути.

По-равностоен се оказа вторият сет. В него Мунар затрудни сериозно Медведев, като в първите му два сервис-гейма на няколко пъти се стигаше до 40 равни. Испанецът така и не успя да достигне до шанс за пробив и загуби с 4:6.

