Халваджиян избухна: Лъжат, крадат и няма последствия!

Случаят с лекар, който умишлено прегазва куче на тротоар, предизвика огромна вълна на обществено възмущение. Видео от инцидента показва как водачът преминава през лежащото животно, слиза да провери състоянието му, след което се връща в колата и минава отново.

Продуцентът Магърдич Халваджиян реагира остро в социалните мрежи, поставяйки акцент не само върху жестокостта, но и върху липсата на реални механизми за защита на животните в България.

"Години наред се борехме за създаването на Зоополиция. Накрая, под натиска на обществото, управляващите взеха уж решение. Казвам уж, защото реално такава структура никога не беше създадена“q коментира той, пише "Фокус".

Според Халваджиян приемането на мярката е било "фиктивно“, като районните управления са били принудени да отделят по един или двама служители без подходящ бюджет и без необходимата техника.

"Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре ще забравим и никой няма да им търси сметка“ пише продуцентът.

Той подчертава, че проблемът далеч надхвърля конкретния случай с жестокост към животно. Според него липсата на последствия е хроничен дефект на системата.

"Лъжат, крадат и няма последствия. Защото ние спим, ние забравяме, ние не питаме“ пише Халваджиян, припомняйки, че "така е с корупцията, престъпността, войната по пътищата... с всичко“.

Продуцентът припомня и ролята на разследващата журналистика у нас, която по думите му постепенно е изчезнала.

"Ако забелязвате, вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари"-те. Това винаги е било целта на политиците — беззъба журналистика и спящо общество“ пише той. "Те воюваха с нас, за да ни превърнат в нехаещи овце. И успяха.“

Случаят с прегазеното куче предизвика силна реакция в социалните мрежи и медиите, но както Халваджиян отбелязва, въпросът остава: дали този път общественото внимание ще се задържи достатъчно дълго, за да доведе до промяна, или след няколко дни всичко отново ще бъде забравено.

