Волейболните ни герои кацнаха на българска земя

Волейболните ни герои се прибират в родината след страхотния успех - второто място на световното първенство във Филипините.

Toчно в 10:01 часа правителственият самолет с "лъвовете" кацна на летище "Васил Левски".

Те бяха бяха посрещнати с червен килим и с гвардейска рота.

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

В неделя националният отбор на България, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, завоюва сребърните медали на световното първенство за мъже във Филипините.

Първа от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

