Веласкес готви голяма промяна в Левски

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е гласен за титуляр в селекцията на Венецуела и срещу Колумбия. Винотинто се изправя срещу „Лос кафетерос“ в сряда рано сутринта в решителна квалификация за Световното първенство през 2026 година.

Тимът на бранителя на сините има шанс да достигне до мястото, което дава право на бараж за Мондиала, като до последно ще води битка с Боливия. В момента Венецуела е с точка аванс пред прекия си съперник.

Макун игра пълни 90 минути при поражението с 0:3 от Аржентина, но получи най-високата оценка от защитата на тима. Медиите в страната посочват, че именно заради това селекционерът Фернандо „Боча“ Батиста отново ще му се довери от първия съдийски сигнал, пише „Тема спорт“.

Участието на 25-годишния футболист в споменатите мачове и дългото му пътуване обратно за София може да постави под въпрос титулярната му позиция за Левски срещу Локомотив София, но треньорът Хулио Веласкес има достатъчно опции за негов заместник.

