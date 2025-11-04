В Реал Мадрид решиха за Мбапе

В Реал Мадрид взеха мерки с изпълнението на дузпи. Килиан Мбапе вече няма да преотстъпва това право на друг играч, като това може да се случи единствено, ако Реал има сериозна преднина в резултата.

Повод за това решение стана пропусната от Винисиус дузпа срещу Валенсия (4:0) в мача от 10-ия кръг в Ла Лига миналият уикенд. Мбапе откри резултата в мача от дузпа, а малко по-късно даде друг наказателен удар да изпълни Винисиус, но бразилецът пропусна.

От треньорския щаб на Реал изрично са обявили през играчите, че Мбапе ще изпълнява дузпите, когато е на терена.

