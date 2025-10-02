Участник от София удари джакпота. България има нов тото милионер

Участникът от София удари джакпота. Така България има своя 149-ти тото милионер.

Той спечели в играта 6/49 на спортния тотализатор.

Участникът от София е играл с пълно комбиниране по седем числа в четирите области на фиша със залог от 42 лева.

Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43. Освен милионерския джакпот от 2 911 521 лева, играчът прибавя към печалбата си и шест петици на обща стойност 10 791 лева. Така сумата, която получава, достига впечатляващите 2 922 313 лева.

От Българския спортен тотализатор напомнят, че за тираж 80 джакпотът в играта 6/49 започва директно от 2 000 000 лева, а за предстоящия неделен тираж се очаква сумата да надхвърли 2 150 000 лева.

Така само в рамките на четири седмици бяха спечелени три милионерски джакпота от играта 6/49 на обща стойност 8 милиона лева, а всички игри на тотализатора през септември донесоха печалби за над 20 милиона лева.

Принос към късметлийския тираж има и световният шампион по плуване в ледени води Цанко Цанков, който бе специален гост водещ на предаването днес.

С игрите на Спорт Тото и Държавна лотария се оказва подкрепа и на българските спорт и култура!

