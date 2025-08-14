Tрансферна драма в ЦСКА

ЦСКА почти сигурно ще се размине с крилото Майдин Дуан от втородивизионния френски Клермон. През миналата седмица спортната библия „Екип“ разкри за оферта на стойност 1 милион евро от Борисовата градина за правата на 22-годишния алжирец. Тя беше отхвърлена, но се очакваше армейците да отправят ново предложение.

В откриващия кръг на Лига 2 обаче фланговият нападател е получил контузия, а прогнозите сочат, че става въпрос за скъсана кръстна връзка на дясното коляно, пише Lamontagne.fr, предава gol.bg.

Диагнозата все още не е потвърдена, като предстои Дуан да се подложи на допълнителни медицински изследвания. „Опасенията ни са, че ще бъде извън терена поне в средносрочен план. Засега обаче нищо не е окончателно потвърдено“, коментира треньорът на Клермон Грегори Промен. Това означава, че вероятността крилото да се възстанови до края на трансферния прозорец е нищожна. И ЦСКА ще трябва да концентрира вниманието си върху други селекционни цели.

Дуан се е появил на терена в 73-ата минута при равенството 2:2 с Дюнкерк в първия кръг на Лига 2 и е „заринал“ болезнено крака си в земята при последната контраатака на Клермон в мача, отразяват ситуацията с контузията му във Франция.

