ЦСКА пред нов трансфер. За играча са давани големи пари

Бившият юношески и младежки национал на Португалия - Бруно Жордао, ще бъде ново попълнение на ЦСКА, пише полският "Weszlo".

Към момента 26-годишният халф играе за местния Радомиак, като според информациите, ЦСКА ще плати 500 000 евро за услугите му.

Жордао е футболист, смятан някога за един от топ талантите на Португалия, а докато е още 17-годишен, Брага го купува от родният му Униао Лейрия.

Той така и не записва мач за Брага, а отива под наем в Лацио, където записва едва три мача. Най-значимият миг в кариерата идва в началото на 2019-а, когато играещият във Висшата лига Уулвърхемптън увеличава колонията си от португалци именно с Жордао, плащайки 9 милиона евро за услугите му.

В Уулвс обаче той записва едва четири мача. Три за купата и шест минути срещу Челси в последен мач за сезона във Висшата лига.

В последните два сезона той е част от полския Раомиак, откъдето ЦСКА ще го купи.

Любопитен факт е, че за толкова сезони той има само един гол за първенство, но пък той печели наградата за гол на месец октомври в португалския шампионат. Вкарва го с екипа на Фамиликао.

