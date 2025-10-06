Тежка новина за огромна футболна звезда

Една от най-големите футболни звезди в днешно време - голмайсторът на Реал Мадрид и Франция Килиан Мбапе, има проблеми и може да не играе за "петлите". Това обяви притесненият селекционер Дидие Дешан.

Франция играе с Азербайджан и Исландия и не е ясно дали ще може да използва капитана си в тези срещи.

"Винаги има малки контузии. Нямам допълнителна информация. Ще разберем по-късно, когато пристигнат играчите на лагера. Килиан ще дойде. Той има малък проблеми, който не трябва да му попречи да играе, в противен случай нямаше да дойде", каза треньорът за травмата на нападателя, получена в последния мач на Реал Мадрид.

"Матета трябва да прави това, което умее. Той има хубавия навик да вкарва голове. Това е голям момент за него. Много играчи ще бъдат замесени в двата мача. Той идва с ентусиазма и качествата си. Няма какво да ме очарова тепърва", каза Дешан за нападателя на Кристъл Палас.

"В класацията на ФИФА има по-слаби отбори от Азербайджан. Наясно съм, че смятате, че ще спечелим и се питате само колко гола ще вкараме. Но не трябва да ги подценяваме. Тези три точки имат същата стойност като спечелените през септември. Ще бъдем срещу нисък блок. Очаквам същото отношение като в мачовете през миналия месец. Трябва да сме внимателни срещу съперника", предупреди той.

"Майкъл Олизе говори като цяло с останалите, но е по-скоро резервиран, срамежлив. Това без съмнение е и заради бариерата на езика. Той говори по-добре английски, отколкото френски. Но най-важно е какво прави на терена. Той ни носи постоянство и ляв крак, който често е решителен. Люка Ернандес може да играе и като краен защитник, поливалентен е, но аз го взимам за централен. Адриен Рабио игра в различна система в Милан, но знае какво очаквам от него. Той ще бъде замесен в мачовете", каза още Дидие Дешан.

