Става чудо със стадиона на ЦСКА! ВИДЕО

ЦСКА публикува съобщение, свързано със строежа на стадион "Българска армия".

"Армейците" обещаха в следващите месеци да запознаят феновете си посредством репортажи и публикации с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото съоръжение.

Ето какво написаха от "червения" клуб:

"Армейци,

Мечтата е все по-близо - броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион "Българска армия" ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион - място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона - Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на "Българска армия".

Новото ни бижу в детайли - вижте във видеото!"

