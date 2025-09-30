Станка Златева избухна: Всичко е опустошено

Президентът на федерацията ни по борба Станка Златева обясни, че е доволна от представянето на националите ни на изминалото световно първенство, на което спечелихме един медал - Юлияна Янева се окичи със сребро.

"Няма как да не сме доволни. Юлияна показа, че има характер, беше готова за световна шампионка. Това е стимул за нея да продължи към Олимпиадата. Биляна Дудова стана пета. В свободния стил бяхме също близо до медал. В класическия стил Даниел Александров се бореше след дълга пауза, и то със скъсани връзки на коляното", коментира Златева при гостуването в БНТ.

Тя обясни решението за Александров, който е депутат от ГЕРБ, да участва на световното първенство. "Стигна се до завръщането му след бойкота на определени състезанители, които отказаха да тренират с националните отбори и да спазват правилата. Помолих Даниел да да помогне, той е много запален, тренира допълнително с млади борци, за да поддържа форма. С Новиков се бори равностойно на държавното (б.р. - двамата са в една категория - до 87 кг)", обясни шефката на родната борба.

Попитана не е ли трябвало Йоан Димитров да замени Новиков, а не Даниел Александров, Златева каза: "Не поиска да поеме отговорност и да води битка. Не знам, не му достигна смелост ли..."

"Скандалите идват от едни определени хора, които на общото събрание си тръгнаха. Бяха ми приятели дълги години, бяхме на една маса. Не знам защо си тръгнаха и демонстрират все едно са обидени. Беше им предложено да продължат да работят. Това са хората, които работиха във федерацията и дълги години я управляваха", каза Златева oтносно драмите с опозицията.

"Кранчето е спряно на много хора, много пари са изтичали. Даже съм изглеждала нелепо в очите им, че съм искала да се правят икономии. Карам състезатели по лагери и турнири с моя бус. Всичко е опустошено", добавя шефката на борбата ни.

