Спорт

След цяла вечност отново нормален футбол ПРОГРАМАТА

Какво ще се предава в тв ефира у нас

След цяла вечност отново нормален футбол ПРОГРАМАТА
10 окт 26 | 11:10
95
Влади Кирилов

Diema Sport 3

14:00 Магдебург – Хановер, Втора Бундеслига

17:00 Астън Вила – Брентфорд, Висша лига

19:30 РБ Лайпциг – Фрайбург, Бундеслига

21:45 Монако – Тулуза, Лига 1

Diema Sport 2

14:30 Арсенал – Лийдс, Висша лига

17:00 Челси – Борнемут, Висша лига

19:30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм, Висша лига

21:45 ПСЖ - Льо Ман, Лига 1

Nova Sport

14:30 УБА – Бирмингам, Чемпиъншип

16:30 Аугсбург – Байерн, Бундеслига

19:30 АЕК – ОФИ, Суперлига

21:30 Нюрнберг – Волфсбург, Втора Бундеслига

Diema Sport

15:00 Ботев Враца - Спартак Варна, efbet Лига

17:30 Локомотив София - Локомотив Пловдив, efbet Лига

20:00 Ботев Пловдив – Славия, efbet Лига

MAX Sport 4

15:00 Райо Валекано - Атлетик Билбао, Ла Лига

17:15 Алавес - Атлетико Мадрид, Ла Лига

19:30 Барселона – Хетафе, Ла Лига

22:00 Реал Мадрид – Виляреал, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Дженоа – Фиорентина, Серия А

19:00 Интер - Парма, Серия А

21:45 Наполи - Фрозиноне, Серия А

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай