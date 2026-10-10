След цяла вечност отново нормален футбол ПРОГРАМАТА

Diema Sport 3
14:00 Магдебург – Хановер, Втора Бундеслига
17:00 Астън Вила – Брентфорд, Висша лига
19:30 РБ Лайпциг – Фрайбург, Бундеслига
21:45 Монако – Тулуза, Лига 1
Diema Sport 2
14:30 Арсенал – Лийдс, Висша лига
17:00 Челси – Борнемут, Висша лига
19:30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм, Висша лига
21:45 ПСЖ - Льо Ман, Лига 1
Nova Sport
14:30 УБА – Бирмингам, Чемпиъншип
16:30 Аугсбург – Байерн, Бундеслига
19:30 АЕК – ОФИ, Суперлига
21:30 Нюрнберг – Волфсбург, Втора Бундеслига
Diema Sport
15:00 Ботев Враца - Спартак Варна, efbet Лига
17:30 Локомотив София - Локомотив Пловдив, efbet Лига
20:00 Ботев Пловдив – Славия, efbet Лига
MAX Sport 4
15:00 Райо Валекано - Атлетик Билбао, Ла Лига
17:15 Алавес - Атлетико Мадрид, Ла Лига
19:30 Барселона – Хетафе, Ла Лига
22:00 Реал Мадрид – Виляреал, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Дженоа – Фиорентина, Серия А
19:00 Интер - Парма, Серия А
21:45 Наполи - Фрозиноне, Серия А