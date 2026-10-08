В Испания гърмят. Къде отива МБапе

Ливърпул отново проявява интерес към Килиан Мбапе, след като в Испания се появиха информации, че французинът може да се раздели с Реал Мадрид през лятото на 2027-а година.

Нападателят продължава да бъде сред водещите фигури на "Сантиаго Бернабеу" и през настоящия сезон демонстрира отлична форма, като има осем гола в осем мача в Ла Лига и Шампионската лига. Силното му представяне идва след Световно първенство с Франция, където отбеляза десет попадения и го постави сред основните претенденти за "Златната топка" през 2026-а година.

Въпреки това испанският журналист Франсоа Гаярдо от El Chiringuito написа във вторник, че отношенията между Мбапе и Реал Мадрид са се влошили и футболистът вече обмисля раздяла с клуба. Допълнително напрежение внесе и информацията на същата медия от сряда, че треньорът на "лос бланкос" Жозе Моуриньо е останал разочарован от поведението на нападателя в последните дни.

"Килиан Мбапе е ядосан и разочарован от Реал Мадрид. Той е взел решение да напусне клуба през лятото на 2027 г., а Реал Мадрид няма да му пречи. Следващата му дестинация е Висшата лига", написа Гаярдо.