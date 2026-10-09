Балов лети с Цървена звезда и гледа към върха на Европа

Кристиян Балов вече не е просто обещаващо име на българския футбол. Младият талант се превръща в едно от новите лица на Цървена звезда Белград, а само няколко месеца след пристигането си в сръбския гранд говори с увереността на футболист, който усеща, че пред него се отваря голям път. Балов вече остави следа и с националния екип на България, след като даде преднина срещу Люксембург с впечатляващ гол и имаше сериозен принос за първата победа на тима в Лигата на нациите - 2:0.

Мечтата за сезон без загуба

Цървена звезда започна първенството с впечатляващо темпо - девет победи и едно равенство в първите десет кръга. Серията вече ражда една дръзка мечта - отборът да изкара цял сезон без поражение.

Подобно постижение веднага връща спомените за велики отбори като Милан през сезон 1991/92, Арсенал през 2003/04 и Ювентус през 2011/12.

Балов не крие, че в съблекалнята на Цървена звезда вярват, че могат да го направят. „Досега не сме губили в първенството и можем да го направим, защото сме най-силният отбор в Сърбия. Мисля, че можем, а това е и целта, която ни е поставил треньорът - да не губим нито един мач до края на сезона. Трябва да го направим и можем да го направим“, заяви Балов пред gianlucadimarzio.com.

Искам истински съперник за титлата

Цървена звезда доминира в сръбския футбол и е спечелила последните девет поредни шампионски титли, започвайки от 2017 г. Именно тази огромна преднина над конкурентите кара Балов да признае, че би искал битката за върха да бъде още по-жестока.

„В Сърбия има четири или пет добри отбора, но също и Партизан, който не е в най-добрата си форма в момента“, каза роденият през 2006 г. българин.

Той специално посочи и Железничар Панчево. „Да не забравяме Железничар Панчево, които са най-добрите сред останалите отбори. Те играят добър футбол, знаят как да играят. Но ще ви кажа какво мисля - за мен би било по-добре, ако имахме наистина сериозен съперник за титлата.“

Дербито, което никога не губи магията си

Колкото и голяма да е разликата между Цървена звезда и Партизан в класирането, Белградското дерби остава мач, в който таблицата сякаш престава да има значение.

Цървена звезда спечели последния сблъсък с 2:1, но мачът отново предложи всичко, което прави това съперничество толкова специално - напрежение, обрати, емоции и огромен заряд.

„Те вкараха гол още в първата минута, но ние сме по-добрият отбор. Играхме много добре и имахме четири или пет положения, дори сами срещу вратаря. Те може да вкараха рано, но ние сме по-добрият отбор, вкарахме два гола и ги победихме“, каза Балов.

Голямата европейска мечта

Сега вниманието на българина и неговите съотборници се насочва към Лигата на конференциите. Цървена звезда ще започне участието си срещу Лугано на 15 октомври, а Балов не крие, че амбициите в Белград са много по-големи от просто участие.

„Искаме да стигнем възможно най-далеч. Имаме качествата и мисля, че можем да стигнем до полуфиналите или финала“, заяви той.

Младият футболист отказа да коментира подробно изненадващата раздяла с треньора Деян Станкович. „Не искам да говоря за това. Става въпрос за отношенията между него и клуба“, каза Балов за бившия халф на Интер.

България или Сърбия - Балов каза какво мисли

Един от любопитните въпроси към българския талант е коя лига смята за по-конкурентна - българската или сръбската. „За мен в момента имаме четири или пет отбора в България, които могат да спечелят титлата. Но в Сърбия също има четири или пет отбора. Бих казал 50 на 50“, обясни той.

Решението му да приеме предложението на Цървена звезда обаче е било продиктувано не само от настоящето, а най-вече от това, което вижда пред себе си. „Избрах този клуб с мисъл за бъдещето. За мен това е страхотен отбор, исках да играя за качествен състав. Това е трамплин и оттук мога да стигна до големи клубове.“

Арнаутович и Крунич му показват пътя

В Белград Балов има възможност да дели една съблекалня с футболисти, минали през най-високото европейско ниво. Сред тях са Марко Арнаутович и Раде Крунич.

За млад българин, който тепърва изгражда кариерата си извън родината, техният опит се оказва безценен. „В нашия отбор имаме Арнаутович и Крунич, които дават много съвети и за мен това е безценно. Марко е фантастичен човек, легенда, страхотен играч и искам да му благодаря за всичко“, каза Балов.

А извън футбола младият национал вече се чувства като у дома си в сръбската столица. „Харесва ми Белград. Приятелката ми живее с мен и се чувствам наистина добре и щастлив там.“

Само няколко месеца след голямата крачка към Цървена звезда Кристиян Балов вече говори за непобеден сезон, европейски полуфинали и финали и бъдещ трансфер в голям клуб. За млад футболист, роден през 2006 г., това са огромни мечти. Но точно с такива мечти започват историите на онези, които един ден стигат много далеч.