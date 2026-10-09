Майката на Роналдо с разтърсваща изповед: Плаках!

Майката на Кристиано Роналдо - Мария Долорес Авейро, очаквано реагира емоционално на скандала в португалския национален отбор, свързан със сина ѝ. Тя призна, че си е поплакала след случилото се, но се е успокоила след разговор с него.

„Тъжна съм, това е нормално. Беше шок. Синът ми можеше да си тръгне през предната врата, а вместо това излезе през задната. Но това няма значение, Бог ще се погрижи за него.

Поплаках си малко, признавам, но понякога е добре да излееш емоциите си. Сега трябва да преодолеем това“, заяви 71-годишната Дос Сантос Авейро пред португалското списание TV 7 Dias, предаде "Гонг".

Тя разкри, че двамата са разговаряли по телефона.

„Той ми каза: „Мамо, не се притеснявай. Ще кажа истината, когато се съберем всички.“ А аз му отвърнах: „Добре, сине, обърни нещата в своя полза.“ И това беше всичко. Казах му да запази спокойствие и да постъпи така, както сам прецени. Ще видим какво ще стане.

Той е дал толкова много на Португалия, затова винаги е там. Португалците обаче не го оценяват така, както заслужава. Но такъв си е нашият манталитет“, каза още майката на Роналдо.

Откакто дебютира за Португалия през 2003 година, Кристиано Роналдо е отбелязал 146 гола в 234 мача.

Миналата седмица Роналдо напусна демонстративно тренировъчния лагер на Португалия в Дания след разногласия с националния селекционер Жорже Жезуш. Последвалите събития предизвикаха бурни дебати и дори намесиха политиката. По-късно 41-годишният нападател на саудитския Ал Насър изложи своята версия за случилото се в подробна декларация, като същевременно отправи остри критики към Жезуш. Остава неясно дали той отново ще играе за националния тим Португалия.