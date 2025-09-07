Синът на ММА легенда вкара кечист в болница

Някога Куинтън "Рампейдж" Джаксън размяташе юмруци в октагона на UFC, най-голямата ММА компания в света.

Години по-късно синът му е обект на полицейско разследване, след като скочи на ринга по време на кеч шоу и с напълно истински юмруци нокаутира един от кечистите и разби лицето му.

Грозната сцена се разигра на 23 август, събота, по време на малко шоу на кеч компанията KnokX Pro Wrestling Academy, собственост на познатия и у нас пенсиониран кечист Рикиши. Същата академия, в която е тренирал българинът Мирослав Барняшев, познат с прозвищата Русев и Миро.

Видео от шоуто показва как 25-годишният Раджа Джаксън, синът на Рампейдж, става от мястото си в публиката, влита на ринга по време на кеч мач, след което сграбчва и поваля един от кечистите - Стюарт Смит, подвизаващ се с псевдонима Syko Stu.

Дотук добре - всичко изглежда като напълно нормална сцена от развлекателно кеч шоу, която е предварително уговорена между участващите в нея.

Джаксън обаче започва да налага Syko Stu с юмруци в лицето. И то не "кеч юмруци", т.е. такива, които да създават илюзията за бой, но всъщност да не нараняват (много) човека отсреща, а тежки удари, при които не личи да пести силата си.

Не спира, дори когато SykoStu вече е видимо в безсъзнание. 23 удара по-късно се намесват други кечисти, които вдигат Джаксън от жертвата му и го притискат в един от ъглите.

Побойникът е изведен, а полицаи пристигат след получен сигнал за опит за убийство.

По-късно от полицията обясняват, че докато пристигнат униформени, Джаксън вече бил напуснал мястото на инцидента. Той все още не е задържан по случая. Пострадалият Стюарт Смит е откаран в болница в стабилно състояние, но с "тежки травми по главата".

Кечистът Дъглас Мало, който спира побоя, коментира пред USA Today, че колегата му е с "избити зъби" и има счупени лицеви кости.

