Всичко за Кечист

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Русев подари куче на новата

Русев подари куче на новата

Кечистът отписа националите за Мондиал 2018 Любовните драми на българския кечист Русев нямат край. Пловдивчанинът реши да изненада новата си половинк...

28 юли | 17:30
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Новак в ММА вика за Русев

Новак в ММА вика за Русев

Българският кечист в световната федерация (WWE) Русев продължава да събира все повече и повече фенове. Поредният такъв е бившият му колега и сегашен н...

07 май | 18:20
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Наш кечист преби модел от ЮАР

Наш кечист преби модел от ЮАР

Уилск-Бери. Българинът Александър Русев продължава да мачка в световната кеч федерация. Новата жертва на кечиста от Пловдив се казва Джъстин Гейбриел....

14 януари | 21:05
0 коментара
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