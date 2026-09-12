Синът на ММА легенда вкара кечист в болница
23 удара и счупени лицеви кости
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23 удара и счупени лицеви кости
Какво се случи след катастрофа
Родният кечист Русев и любимата му Лана вдигнаха страхотна сватба в Пловдив. Типично по български имаше оркестър, който не спря да повдига настроениет...
Кечист влезе в затвора, след като атакува своята съпруга с нож, съобщи „Мирър". В края на миналата година Дийн Пауъл нападна своята съпруга, порно зв...
Кечистът отписа националите за Мондиал 2018 Любовните драми на българския кечист Русев нямат край. Пловдивчанинът реши да изненада новата си половинк...
Приятелката на българския кечист Русев - Лана е буквално разпъната от шеги в социалните мрежи. Русокосата хубавица сама си вкара автогол като пусна сн...
Българският кечист Русев показва талант не само на ринга, но и пред компютъра. Пловдивчанинът заедно с още няколко негови колеги си направиха импровиз...
Българският кечист Русев няма спирка. След като повече от година той ходеше заедно с красивата Лана, сега омая нова блондинка. Става въпрос за Съмър Р...
БГ кечистът пусна снимка на българска закуска, питат го откъде да си купят Звездата в Световната федерация по кеч Александър Русев възпя българската...
Приятелката на българския кечист Русев - Лана, отново събра погледите. Красивата блондинка реши да използва топлото време, за да натрупа тен в новото...
Българският кечист в световната федерация (WWE) Русев продължава да събира все повече и повече фенове. Поредният такъв е бившият му колега и сегашен н...
Излизането на ринга с танк бе най-зрелищното в историята на кеча, отсъждат феновете
Мексикански кечист почина след фатален удар на ринга. Инцидентът с Педро Рамирес е станал в петък вечерта. Той увиснал върху въжетата след ритник във...
Освен че продължава да е непобедим, българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев за кратко стана и гладиатор. По време на европейс...
Българският кечист в световната федерация Мирослав Бърняшев отвърна с бой на предизвикателство по канадска борба. В шоуто "Разбиване" пловдивчанинът п...
Секси мацки подгряват "Лятно тръшване"
Българинът дебютира с размазваща победа над местен любимец
Лос Анджелис. Българският кечист в световната федерация (WWE) Мирослав Бърняшев изгледа от първите редове победата на "ЛА Клипърс" над "Филаделфия" съ...
Уилск-Бери. Българинът Александър Русев продължава да мачка в световната кеч федерация. Новата жертва на кечиста от Пловдив се казва Джъстин Гейбриел....
Изпълнението на Володя Стоянов на песента "Ако умра, ил загина" надъхва нашия кечист в световната федерация Александър Русев. Мирослав Барняшев, както...