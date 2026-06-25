Швейцария пречупи Канада и грабна върха в групата

Швейцария спечели група В на Мондиал 2026 след драматична победа с 2:1 над Канада във Ванкувър. Алпийците нанесоха двата си удара в началото на второто полувреме чрез Рубен Варгас и Йохан Манзамби, а домакините върнаха интригата с гол на Промис Дейвид в 76-ата минута.

В другия мач Босна и Херцеговина победи Катар с 3:1 в Сиатъл и съхрани отлични шансове да продължи като един от най-добрите трети отбори.

Швейцария завърши първа със 7 точки, Канада остана втора с 4, Босна също събра 4, а Катар приключи последен с 1 точка. Ройтерс потвърди победата на Швейцария и първото място в групата, както и успеха на Босна над Катар.

Швейцарският удар дойде след тишината

Първото полувреме във Ванкувър не даде обещание за буря. Канада имаше енергията на домакин, Швейцария - хладното търпение на отбор, който знае как се играят решаващи мачове. След паузата обаче всичко се счупи за секунди.

Рубен Варгас откри резултата почти веднага след подновяването на играта и превърна мача в преследване. В 57-ата минута Йохан Манзамби удвои с попадение, което даде на Швейцария не само аванс, а усещане за контрол върху цялата група. Алпийците вече не просто бранеха резултат - те държаха първото място в ръцете си.

Канада не прие загубата без бой. След силен натиск и отлична асистенция на Нейтън Салиба, Промис Дейвид намали в 76-ата минута и върна стадиона към живот. Последните минути бяха канадски вик срещу швейцарската стена, но изравнителният гол не дойде. Според Ройтерс в края вратарят Грегор Кобел е трябвало да прави важни намеси, за да запази победата.

Канада падна, но не се пречупи

Загубата не изхвърли Канада от турнира. Един от домакините вече беше направил достатъчно, за да стигне до елиминациите, но поражението промени маршрута му и отне радостта от първото място пред своя публика. „Гардиън“ отбеляза, че Канада достига фазата на директните елиминации за първи път в историята си, но ще трябва да напусне Ванкувър и да продължи пътя си в Лос Анджелис.

Точно в това беше болката на вечерта - канадците не отпаднаха, но изпуснаха момента да направят още по-голям празник у дома. Швейцария им отне първото място с типичната си безмилостна ефективност: малко шум, малко сантимент, точен удар в точния момент.

Босна взе мача, който нямаше право да изпусне

В Сиатъл Босна и Херцеговина знаеше, че всяка грешка срещу Катар може да затвори вратата към елиминациите. Балканците започнаха така, както се играе мач без право на утре - агресивно, със скорост и с натиск върху съперник, който вече изглеждаше на ръба.

В 29-ата минута Керим Алайбегович откри резултата с прецизен удар и даде на Босна първата глътка въздух. Само пет минути по-късно дойде и вторият удар. Един Джеко, капитанът и символът на този отбор, стреля от воле, топката се отклони в Султан Албраки и влезе във вратата за 2:0.

Снимка: ФИФА

Джеко можеше да сложи точка още преди почивката, но в 39-ата минута ударът му по земя срещна левия страничен стълб. Вместо това Катар се върна в мача в 42-ата минута чрез капитана Хасан Ал-Хайдос, а малко преди края на първата част Педро Мигел удари греда и остави босненците да излязат на почивка с тревога, а не с пълно спокойствие.

Махмич затвори вратата пред Катар

След паузата Босна трябваше да издържи напрежението на резултат, който изглежда удобен, но може да стане опасен само с една грешка. Катар потърси последен шанс да остане в турнира с лице, но босненците вече бяха твърде близо до целта, за да се огънат.

В 80-ата минута Ермин Махмич сложи край на интригата. Третият гол донесе не просто победа, а онова усещане, че Босна е изпълнила своята част от сделката със съдбата. С 4 точки балканците не държат всичко в свои ръце, но остават в силна позиция в битката на третите отбори.

Катар си тръгва с 1 точка и твърде много пропуснати моменти. А Босна чака - с надежда, с напрежение и с онази футболна истина, че понякога турнирът не приключва със съдийския сигнал, а с чужди резултати, чужди сметки и дълги часове пред телевизора.

Група с ясни победители и отворена надежда

Швейцария излезе от група В като най-стабилния отбор - 7 точки, първо място и победа над домакин в решаващата вечер. Канада загуби мача за върха, но запази най-важното - място в елиминациите и историческо продължаване напред. Босна направи това, което трябваше, и сега чака дали 4 точки ще бъдат достатъчни за нов живот на Мондиала.

Това беше вечер на различни емоции. Швейцарците ликуваха спокойно, почти делово, както често печелят големите си мачове. Канадците усетиха горчивина в празника, защото продължават, но не така, както мечтаеха. А Босна остана между радостта и чакането - най-жестокото място във футбола, където победата още не значи спасение, но без нея нямаше да има дори надежда.

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