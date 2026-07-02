Ще докаже ли Испания, че е фаворит? ПРОГРАМАТА

Ето я и програмата за деня и нощта:

22:00 Испания - Австрия (БНТ 1 и БНТ 3)

02:00 Португалия - Хърватия (БНТ 1 и БНТ 3)

06:00 Швейцария - Алжир (БНТ 1 и БНТ 3).

22:00 часа Испания - Австрия (Лос Анджелис) по БНТ 1 и БНТ 3

Сблъсък на европейския шампион с един от отборите, който в последните две години прави впечатление като изключително сложен за побеждаване. Австрийците, водени от Ралф Рангник, се опряха и на Аржентина в групата, а след това изненадващо се оказаха в позицията да са отпаднали реално от Мондиала за няколко минути... При 2:3 от Алжир в добавеното време те стягаха багажа, но съперникът благосклонно затвори очи и пусна изравнителен гол. Та напред отидоха и двата състава.

Наградата е сблъсък с отбора, който преди две години убедително спечели европейската титла. И влезе в това световно първенство като фаворит №1 за титлата.

Да, в хода на мачовете това се промени и днес експерти и букмейкъри поставят Франция и Аржентина пред испанците, но - внимание. Отборът на Ла Фуенте едва ли ни е показал всичко, което може. Тим с такъв опит знае, че същинското световно първенство започва от елиминациите.

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