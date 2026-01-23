Шок във футбола! Обратното броене за Роналдо започна

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо може да напусне Ал-Насър през лятото на 2027 г., когато изтича настоящият му договор със саудитския клуб. Информацията съобщи журналистът Бен Джейкъбс в социалната мрежа Х, като посочи, че бъдещето на нападателя вече се разглежда в дългосрочен и стратегически план.

Според публикацията, краят на състезателната кариера на Роналдо е напълно реалистичен сценарий, който сериозно се обсъжда от неговия екип. Основната цел е да се избегне рязък спад в глобалния интерес към името му след евентуално напускане на саудитската лига, където вниманието към звездата остава изключително високо. Представителите му търсят начин финалът да бъде контролиран, символичен и максимално въздействащ.

Роналдо играе за Ал-Насър от 2023 г., а въпреки че навърши 40 години, продължава да бъде водеща фигура в първенството. През настоящия сезон той има 16 гола и една асистенция в 16 мача от саудитската лига, статистика, която показва, че физическият спад засега не е решаващ фактор.

Голямата цел обаче остава непроменена. Роналдо вече има 960 гола в професионалната си кариера и нееднократно е заявявал, че иска да премине границата от 1000 попадения. Именно тази цифра може да се превърне в последната голяма мисия на португалеца и да определи не само кога, но и как ще бъде сложен край на една от най-великите футболни кариери в историята.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com