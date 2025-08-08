Пилотът на Ферари Шарл Льоклер постави неприятен рекорд, след като в Унгария отново не успя да превърне тръгването си от първа позиция в победа.

Рязък спад в темпото, вероятно и заради технически проблем, остави монегаска едва 4-и на финала и това бе поредната опропастена възможност за него да спечели.

Всъщност от 27 полпозиции, Льоклер е триумфирал в едва 5 състезания, което прави успеваемост от само 18,5%, като той вече е пилотът с най-много стартове от първа място, да е бил световен шампион.

Първият път, когато не успя да спечели тръгвайки пръв бе в Бахрейн през 2019-а, кагато завърши 2-и зад Макс Верстапен. До края на онзи сезон сезон това се случи още 4 пъти – в Австрия, Сингапур, Русия и Мексико.

През 2021 тези случаи бяха 2, през 2022 – цели 7, през 2023 последваха още 5, през 2024 – 2 и сега това стана и в Унгария, което със сигурност е голямо разочарование за толкова бърз пилот, а вероятно още по-голямо и за темпераментните фенове на Скудерията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com