Сензация в Шампионска лига след дузпи

Кайрат Алмати пренаписа своята история, след като за първи път ще играе в основната фаза на Шампионска лига.

Пред своя публика казахстанците отказаха Селтик с 3:2 след дузпи във втория мач от плейофите. Първото полувреме и продълженията завършиха 0:0, а същият бе резултатът и в първия двубой.

В състава на Кайрат 80 минути игра бившият нападател на българския Левски - Рикардиньо.

Вратарят на Кайрат Темирлан Анарбеков, който спаси три дузпи, се превърна в герой за домакините, отразявайки удари от бялата точка на Адам Айда, Люк Макауън и Дайдзен Маеда, предава gol.bg.

Преди това шампионът на Шотландия имаше превъзходство, но не можа да реши двубоя в редовното време и продълженията, като пропуски направиха Джеймс Форест, Маеда и Бенямин Нюгрен.

Алмати е най-източната точка, която ще приеме мачове от основната фаза на Шампионската лига.

