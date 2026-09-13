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Тонев изпадна в депресия

Тонев изпадна в депресия

Александър Тонев е изпаднал в депресия, след като беше наказан със 7 мача за расизъм. Това разкри мениджърът му в "Селтик" Рони Дейла. "Много сме раз...

02 ноември | 17:10
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