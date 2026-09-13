Сензация в Шампионска лига след дузпи
Кайрат Алмати пренаписа своята история
Следете всички новини, анализи и коментари за Селтик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кайрат Алмати пренаписа своята история
Макгин има общо над 40 години служба в клуба от Глазгоу
В едно от най-класическите дербита на Острова
Шотландците се наложиха с 4:3 в контролен двубой
Турският гранд надцака Селтик
Селтик взима девета поредна титла
Мартин Минчев от Черно море пред трансфер в Шотландия
Рекордьорът по мачове с националния мечтае за мениджърски пост
Става въпрос за кондиционен специалист
Асът на Селтик бил пред подпис с Рейнджърс
"Детелините" докосват титлата
Селтик ще има резервен розов екип за първи път път през сезон 2016/17. Това ще бъде втората резервна екипировка на шотландския шампион за предстоящата...
Брендън Роджърс е новият мениджър на Селтик. Договорът му с шотландския шампион е за 1 година. Роджър заменя Рони Дейла, който напусна тима в края на...
Феновете на "Селтик" обявиха Александър Тонев за провал. Привържениците на "детелините" не крият своето разочарование от представянето на халфа през с...
Сашо Тонев и неговия "Селтик" пропусна страхотен шанс да спечелят требъл този сезон. "Детелините" отпаднаха с 2:3 (1:1 в редовното време) след продълж...
Българският национал остава в Глазгоу поне до лятото Вот на доверие получи българският национал Александър Тонев от "Селтик". Мениджърът на "детелини...
Александър Тонев бе подкрепен от стотици фенове на "Селтик" и други отбори в борбата срещу наказанието му от 7 за расизъм. "Дейли Рекърд" пусна анкета...
Глазгоу. Селтик официално обжалва наказанието на Александър Тонев от 7 мача, което българинът получи, след като бе намерен за виновен по обвиненията в...
Александър Тонев е изпаднал в депресия, след като беше наказан със 7 мача за расизъм. Това разкри мениджърът му в "Селтик" Рони Дейла. "Много сме раз...
Глазгоу. Вчера Шотландската футболна федерация призна за виновен Александър Тонев по обвинението, че е обидил на расистка основа Шей Логън по време на...