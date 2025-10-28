Сензационен вариант за треньор на Лудогорец

Неочакван треньор може да поеме Лудогорец, макар и временно.

Ясно е, че Руи Мота няма да остане на поста след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948, с която разградчани наредиха пети пореден мач без победа във всички турнири.

Обичайният заподозрян Георги Дерменджиев е вариант №1 за временен наставник, докато не се намери и постоянен такъв, най-вероятно чужденец.

Но дотогава на поста може да застане Тодор Живондов, твърди Дспорт. Той може да изведе Лудогорец още срещу Черноморец Бургас за Купата на България.

Интересното е, че преди дни Живондов победи "акулите", но с дублиращия отбор във Втора лига. Това стана с резултат 4:2 в Разград.

Според различни информации от клуба разглеждат опции за нов, постоянен треньор. Те са от специалист с опит в българския шампионат до такъв, водил отбор в топ 5 първенствата.

След мача за Купата Лудогорец ще гостува на Черно море в първенството и вече няма право на грешка, защото изостава с 9 точки от лидера Левски.

