Сабаленка оцеля срещу тийнейджърка и влиза в сблъсък с още по-голям талант

Водачката в женската схема на Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка (Беларус) преодоля тийнейджърката Виктория Мбоко (Канада) в четвъртия кръг, но следващото й изпитание изглежда още по-опасно. Фаворитката започна уверено и поведе с 6:1, 4:1, но беше принудена да се бори докрай, за да затвори мача с 6:1, 7:6 (7:1) след напрегнат тайбрек.

Мбоко направи сериозен опит за обрат, като от 1:4 стигна до 4:5 и спаси три мачбола, преди да прати сета в тайбрек. Там обаче канадката не успя да влезе бързо в ритъм и изостана с 0:6, което улесни задачата на Сабаленка. След мача номер 1 в света не скри респекта си към 19-годишната си съперничка. „Тя е невероятна тенисистка. Вторият сет беше много труден, но съм щастлива, че успях да приключа в два сета“, заяви Сабаленка на корта.

Следващата й съперничка е още по-млада и още по-шумна сензация – 18-годишната Ива Йович. Американката от сръбски произход се превърна в едно от най-горещите имена на турнира, след като за едва 53 минути разгроми Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:0, 6:1. Преди това тя записа и първа победа в кариерата си над състезателка от топ 10, елиминирайки Джазмин Паолини.

Йович вече има 11 победи през сезона – повече от всяка друга тенисистка в женския тур – и стана най-младата четвъртфиналистка без загубен сет в Мелбърн от времето на Винъс Уилямс през 1998 година. Допълнителен заряд около името й създава и фактът, че нейният идол Новак Джокович публично прогнозира, че тя има потенциала един ден да стане номер 1 при дамите.

Самата Йович призна, че е получила съвети лично от Джокович и не крие, че е искала именно сблъсък със Сабаленка. „Очевидно е, че тя е номер едно с причина и има огромни успехи тук. Аз просто ще се опитам да се фокусирам върху моята страна на мрежата“, заяви тийнейджърката преди най-големия мач в кариерата си.

Четвъртфиналът се очертава като класически сблъсък между установената власт и нахлуващото ново поколение – мач, който може да се превърне в един от най-горещите моменти на турнира в Мелбърн.

