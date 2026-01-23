Сабаленка оцеля след трилър в Мелбърн

Водачката в световната ранглиста на WTA Арина Сабаленка преживя истински трилър, за да се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Драмата на „Род Лейвър Арена“, бурните емоции и няколко мача, прераснали в спектакъл, превърнаха деня в един от най-напрегнатите от началото на турнира.

Сабаленка на ръба - два тайбрека и нито миг спокойствие

Поставената под номер 1 беларускиня победи трудно Анастасия Потапова, която играе под флага на Австрия, със 7:6(4), 7:6(7) в двубой, продължил малко повече от два часа. Още в началото двете си размениха по един пробив, а напрежението не спадна до последната точка.

В първия сет Сабаленка пропиля три сетбола в 12-ия гейм, но все пак се наложи в тайбрека. Във втората част световната номер 1 поведе с 4:0 и изглеждаше, че контролира събитията, но последва срив, а Потапова изравни и докара мача до нов тайбрек. Там двукратната шампионка изостана с 3:6 и бе на една точка от загубен сет, но оцеля, след като взе шест от следващите седем разигравания.

„Мозъкът ми беше на друго място, но някак си спечелих“

След края Сабаленка не скри колко близо е била до отпадането. „Тя игра невероятен тенис. Аз винаги бях на заден план. Имаше дни, в които просто трябва да си там и да се бориш. Емоционално бях на приливи и отливи. Мозъкът ми беше някъде другаде, ръцете ми вървяха в друга посока. И някак си, магически, успях да постигна тази победа“, призна тя на корта.

С този успех четирикратната шампионка от Големия шлем си осигури шесто поредно участие в четвъртия кръг в Мелбърн Парк, където триумфира през 2023 и 2024 г. Следващото предизвикателство за нея е срещу поставената под номер 17 канадка Виктория Мбоко.

Нова звезда на хоризонта - Мбоко впечатлява Австралия

Мбоко стигна до четвъртия кръг след победа над Клара Таусон със 7:6(5), 5:7, 6:3 и прави дебют в основната схема на Australian Open. Канадката вече попадна в светлината на прожекторите миналата година, когато стана най-младата тенисистка след Серина Уилямс, победила четири шампионки от Големия шлем по пътя към титлата в Монреал.

„Не очаквах това. Това е първият ми четвърти кръг в турнир от Големия шлем и първото ми участие тук. Изживяването е невероятно“, каза Мбоко, която влиза срещу Сабаленка без напрежение и с много самочувствие.

Скандал, освирквания и танци - шоуто Путинцева-Сьонмез

Юлия Путинцева се класира за четвъртия кръг след победа над туркинята Зейнеп Сьонмез с 6:3, 6:7(3), 6:3, но мачът остана в историята не само с тениса. Трибуните бяха залети от турски знамена, а атмосферата бе взривоопасна.

След края Путинцева предизвика бурни освирквания, като провокативно докосна ухото си, изпрати въздушни целувки и дори изтанцува няколко стъпки до стола си. „Тук беше луда атмосфера. Турските фенове са много страстни. Харесвам такива битки“, заяви тя, докато публиката продължаваше да я освирква.

Гоф и Мухова без сантименти

Третата поставена Коко Гоф също продължава напред, след като обърна сънародничката си Хейли Баптист с 3:6, 6:0, 6:3 за 1 час и 50 минути, доминирайки напълно във втория и третия сет.

Категорична беше и номер 19 Каролина Мухова, която разгроми Магда Линете с 6:1, 6:1 и без излишни емоции си осигури място сред най-добрите 16.

