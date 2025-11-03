Роналдо отсече! Каза истината за Меси

Кристиано Роналдо заяви, че не е съгласен, че Меси е по-добър от него. Португалецът даде интервю на Пиърс Морган, а в кратък откъс от него нападателят на Ал Насър сподели своето мнение по въпроса.

"Казват, че Меси е по-добър от теб, ти какво мислиш?", попита Морган. На което бившият играч на Реал Мадрид отговори: "Меси по-добър от мен ли е? Не съм съгласен с това мнение. Не искам да бъда скромен."

Първата част на интервюто на Роналдо пред Морган ще излезе на 4 ноември.

