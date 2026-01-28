Рибакина спря Швьонтек и разби мечтата за кариерен шлем

Елена Рибакина сложи край на мечтите на Ига Швьонтек за триумф в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия, след като я победи убедително със 7:5, 6:1 в четвъртфиналния им сблъсък.

В зрелищен двубой на „Род Лейвър Арена“ представителката на Казахстан демонстрира мощ, агресия и хладнокръвие, за да си осигури място в полуфиналите на турнира за втори път в кариерата си. Успехът ѝ обаче означава и тежък удар за Швьонтек, тъй като титлата в Мелбърн остава единствената от Големия шлем, която липсва в колекцията на полякинята.

Първият сет започна динамично със серия от пробиви. Швьонтек първа взе подаването на съперничката си, но Рибакина моментално отговори за 1:1. В третия гейм световната №2 стигна до нови три възможности за пробив, но този път казахстанката удържа. Решаващият момент дойде при 5:5, когато Швьонтек допусна колебание, а Рибакина се възползва с късен пробив и затвори частта със 7:5. И двете имаха проблеми със първия сервис, но предимството на Рибакина беше категорично – тя спечели впечатляващите 93% от точките, когато вкарваше първото си подаване.

Във втория сет петата в схемата Рибакина напълно пое контрола върху корта. Тя спечели осем от последните девет гейма и не остави никакви шансове на Швьонтек, която така и не намери ритъм срещу агресивните удари на съперничката си.

Рибакина приключи мача със 26 печеливши удара – с 16 повече от тези на световната №2. Казахстанката реализира и 11 аса, които се оказаха решаващи в ключовите моменти. Победителката оползотвори 4 от 7 възможности за пробив, докато Швьонтек стигна само до един.

С този успех Елена Рибакина се класира за своя четвърти полуфинал на турнир от Големия шлем, като до този момент в Мелбърн не е загубила нито един сет. За място на финала тя ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Аманда Анисимова и Джесика Пегула.

За Ига Швьонтек разочарованието е сериозно – Australian Open остава последната непревзета крепост в иначе впечатляващата ѝ кариера.

