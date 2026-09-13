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ФИФА удари пилот от Ф1

ФИФА удари пилот от Ф1

Нико Розберг ще може да ползва уникалната си каска, посветена на успеха на Германия на Мондиал 2014, само в хола си. ФИФА му забрани да се явява с нея...

17 юли | 17:45
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