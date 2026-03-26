Плейофи решават съдбата на един куп отбори за Мондиал 2026

Един от големите липсващи на световните футболни финали през последните години – Италия - пак се бори за място на Мондиал 2026 чрез плейофите. Там в първия кръг му предстои среща със Северна Ирландия, която се стреми към първото си класиране от 1986 г. насам.

Това са третите поредни квалификации за световно, по време на които „скуадра адзура“ не успя да се класира директно след груповата фаза и трябва да премине през плейофите. Този път Италия имаше 6 победи от 8 срещи, но се оказа, че не са достатъчни заради пораженията от прекия съперник Норвегия. В миналото четирикратният шампион отпадаше в квалификациите от Швеция и Северна Македония.

Северна Ирландия пък се отправя за визитата си след спечелена група в Лига на нациите. Това представяне е на другата крайност от това при квалификациите, където селекцията на Майкъл О'Нийл остана трета сред четири отбора.

Срещата в Бергамо е насрочена за 21:45 часа българско време в четвъртък. Двата отбора се срещнаха за последно по време на предишната кампания от световни квалификации през 2021 г. Тогава Италия победи с 2:0 у дома, а гостуването завърши 0:0.

Победителят от този сблъсък ще срещне във финалния плейоф спечелилия в срещата Уелс-Босна и Херцеговина.

Сблъсъкът в Бергамо се очертава като поредното изпитание за Италия, която в последните години изпитва сериозни трудности в квалификационните цикли въпреки традициите си. За Северна Ирландия това е възможност да изненада фаворита и да направи историческа крачка към световните финали. Натискът върху домакините ще бъде сериозен, тъй като нов пропуск би задълбочил кризата около националния отбор. Именно затова двубоят придобива ключово значение не само за класирането, но и за бъдещето на италианския футбол.

Плейофи за Мондиал 2026, зона Европа на 26 март:

От 19:00 часа

Турция-Румъния

От 21:45 часа

Дания-Северна Македония

Италия-Северна Ирландия

Полша-Албания

Словакия-Косово

Уелс-Босна и Херцеговина

Украйна-Швеция

Чехия-Ирландия

