Пълен обрат с Роналдо

Суперзвездата Кристиано Роналдо е възможно да се завърне в националния отбор на Португалия още по време на международната пауза през ноември. Това обяви президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Той изрази увереност, че капитанът на „мореплавателите“ отново ще облече националната фланелка на родината си.

Федерацията обяви, че е започнала дисциплинарно производство срещу звездата, след като Роналдо напусна лагера на националния отбор след конфликт със селекционера Жорже Жезус. Впоследствие Кристиано обяви, че се е почувствал предаден от треньора, който не е спазил думата си, но каза, че иска да играе отново, след като изтърпи наказание за това, че напусна тима.

Малко след съобщението за временното спиране на правата, обаче Проенса каза, че очаква звездата да се върне още през ноември.

„Федерацията, селекционерът и всички съотборници са на едно мнение – искаме Кристиано да се завърне. Очаквам това да се случи още по време на международната пауза през ноември“, заяви Проенса.

Ръководителят на португалския футбол допълни, че и самият Роналдо има желание отново да играе за страната си, като подчерта огромното му значение за отбора.

„Кристиано също иска да се завърне. Той е най-добрият за всички времена“, категоричен бе президентът на федерацията.