Пълен кошмар за Гришо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи рано участието си на първия турнир от Големия шлем за сезона. Хасковлията отпадна още в първия кръг на Australian Open, след като отстъпи с 6:4, 6:4, 6:3 на чеха Томаш Махач.

Още по време на третия сет стана ясно, че Димитров не се движи и не удря с обичайната си увереност. Видимият дискомфорт в играта му не остана незабелязан нито от публиката, нито от съперника му, а след двубоя причината бе официално потвърдена.

В изявление, разпространено от неговия мениджър до медиите в Мелбърн, българинът обясни, че е получил травма по време на мача. По думите му болката в китката сериозно е ограничила възможностите му и е попречила да се противопостави пълноценно.

„За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете на Australian Open за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново“, се казва в съобщението на Димитров.

След ранното отпадане от Мелбърн за 34-годишния тенисист предстои период на възстановяване. Програмата му предвижда близо три седмици почивка, като следващото му заявено участие е на турнира на твърди кортове в Далас от сериите ATP 500 Далас. Там Димитров ще се опита да се завърне в оптимално физическо състояние и да даде нов старт на сезона си.

